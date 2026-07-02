Мадонна рассказала, что два дня находилась в коме из-за сепсиса

— Это моя «ду-ду». Ее зовут Октавия. Я сплю с ней каждую ночь… Когда я выписалась из больницы и вернулась домой, сестра подарила мне этого осьминога. Я посмотрела на него, и все, о чем я могла думать, — это моя медсестра, которая заботилась обо мне, — рассказала Мадонна в интервью.