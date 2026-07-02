Мадонна рассказала, что два дня находилась в коме из-за сепсиса

Американская певица и актриса Мадонна поделилась, что два дня провела в коме и находилась на грани жизни и смерти из-за бактериальной инфекции и сепсиса. Подробнее об этом она рассказала в интервью итальянскому Vogue.
Три года назад певица была госпитализирована. В больнице ей сделали интубацию и ввели в медикаментозную кому. У Мадонны произошел отказ легких и почек. С тех пор у нее появился талисман: фиолетовый плюшевый осьминог, которого ей подарила медсестра Оливия, ухаживавшая за ней.
— Это моя «ду-ду». Ее зовут Октавия. Я сплю с ней каждую ночь… Когда я выписалась из больницы и вернулась домой, сестра подарила мне этого осьминога. Я посмотрела на него, и все, о чем я могла думать, — это моя медсестра, которая заботилась обо мне, — рассказала Мадонна в интервью.
Мадонна нередко попадает в скандалы: так, один из фанатов певицы подал заявление в суд из-за непристойного выступления звезды на сцене во время турне The Celebration. Поклонник назвал выступление артистки «порнографией без предупреждения».
До этого во время концерта певица попросила встать зрителя, который был инвалидом и находился в кресле-коляске. Позже исполнительница подошла ближе к зрителю и увидела, что у него имеются особенности здоровья, после чего Мадонна принесла извинения и выразила благодарность за то, что он посетил ее концерт.