Вейп убивает не только лёгкие, но и питомцев: курение провоцирует у собак опасную болезнь

Доктор пояснил, что старческая дисфункция обычно связана с возрастом и проявляется в ухудшении слуха, зрения и памяти. К примеру, пёс может перестать узнавать собственную миску, хотя раньше находил её мгновенно. Однако развитие болезни ускоряют и внешние факторы.