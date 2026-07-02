Вейп убивает не только лёгкие, но и питомцев: курение провоцирует у собак опасную болезнь

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что курение вейпов дома опасно для собак и может спровоцировать у них деменцию. Постоянное вдыхание пара в замкнутом пространстве нарушает когнитивные функции питомца. Этим специалист поделился с «Абзацем».
Доктор пояснил, что старческая дисфункция обычно связана с возрастом и проявляется в ухудшении слуха, зрения и памяти. К примеру, пёс может перестать узнавать собственную миску, хотя раньше находил её мгновенно. Однако развитие болезни ускоряют и внешние факторы.
Среди них Шеляков назвал недостаток общения и отсутствие развивающих игр с хозяином. Второй важный момент — якобы безобидный дым от электронных сигарет, который на самом деле является токсином. Ветеринар подчеркнул, что это вещество напрямую влияет на здоровье животного.
Обычно деменция диагностируется у собак старше 15 лет. Если же странности в поведении заметны у более молодого питомца, это может сигнализировать об опухоли мозга. В таких случаях врач настоятельно советует незамедлительно обратиться в клинику.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, дающий регионам РФ запрещать на своей территории розничную продажу вейпов.