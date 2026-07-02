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В Волгоградской области 24 минуты продлилась ракетная опасность

В Волгоградской области отменили ракетную опасность 2 июля. Угроза удара сохранялась в регионе 24.

В Волгоградской области отменили ракетную опасность 2 июля. Угроза удара сохранялась в регионе 24 минуты.

О возможной атаке ракет волгоградцам сообщили в в 19:58 мск. Жителей попросили сохранять спокойствие, но при этом собрать вещи первой необходимости и спуститься в подвал. Находиться там горожанам следовало до сообщения от РСЧС, поступившего на телефоны в 20:24.

Отметим, также в Волгограде вновь прозвучал сигнал сирен. Звук был слышен со всех районов города.

Изображение создано при помощи ИИ.

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