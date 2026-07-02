В Волгоградской области 24 минуты продлилась ракетная опасность

В Волгоградской области отменили ракетную опасность 2 июля. Угроза удара сохранялась в регионе 24 минуты.
О возможной атаке ракет волгоградцам сообщили в в 19:58 мск. Жителей попросили сохранять спокойствие, но при этом собрать вещи первой необходимости и спуститься в подвал. Находиться там горожанам следовало до сообщения от РСЧС, поступившего на телефоны в 20:24.
Отметим, также в Волгограде вновь прозвучал сигнал сирен. Звук был слышен со всех районов города.
Изображение создано при помощи ИИ.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше