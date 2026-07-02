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В селе Цуриб в Дагестане стартовал ремонт общественного пространства

Там обустроят современную детскую площадку, сделают тротуар и установят скамейки.

Ремонт общественного пространства стартовал на улице Ахмеда Абдулмеджидова в селе Цуриб Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Специалисты обустроят современную детскую площадку на участке площадью 200 квадратных метров. Также на территории будет тротуар, под него выделено 40 квадратных метров.

Кроме того, специалисты установят восемь опор освещения, аналогичное количество скамеек и восемь урн для поддержания чистоты. Общая стоимость благоустройства составляет около 2 млн рублей. Завершить благоустройство планируют до 30 сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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