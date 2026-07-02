Пара волгоградцев поженится на Церемонии единого бракосочетания в Москве

Сергей Клочков и Мария Нестерова из Красноармейского района подавали заявление на регистрацию брака в районном ЗАГСе. Там они и узнали о возможности стать участниками необычной церемонии. Вместе с другими участниками фестиваля волгоградцы станут одной из сотен пар, которые зарегистрируются единовременно в День семьи, любви и верности.