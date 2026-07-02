Пара волгоградцев поженится на Церемонии единого бракосочетания в Москве

Пара молодеженов из областного центра планирует зарегистрировать брак во время Церемонии единого бракосочетания, которая станет частью Всероссийского фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в столице, сообщает администрация Волгоградской области.
Сергей Клочков и Мария Нестерова из Красноармейского района подавали заявление на регистрацию брака в районном ЗАГСе. Там они и узнали о возможности стать участниками необычной церемонии. Вместе с другими участниками фестиваля волгоградцы станут одной из сотен пар, которые зарегистрируются единовременно в День семьи, любви и верности.
Среди участников свадебного праздника не только россияне, но и молодожены из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. А для того, чтобы подчеркнуть культурное многообразие страны молодоженам предлагают включить в свои наряды элементы национальных костюмов народов России.