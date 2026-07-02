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Пара волгоградцев поженится на Церемонии единого бракосочетания в Москве

Торжественное мероприятие, на котором узами брака свяжут себя больше 100 пар со всей страны, пройдет во время Всероссийского фестиваля «Россия. Соединяя сердца».

Пара молодеженов из областного центра планирует зарегистрировать брак во время Церемонии единого бракосочетания, которая станет частью Всероссийского фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в столице, сообщает администрация Волгоградской области.

Сергей Клочков и Мария Нестерова из Красноармейского района подавали заявление на регистрацию брака в районном ЗАГСе. Там они и узнали о возможности стать участниками необычной церемонии. Вместе с другими участниками фестиваля волгоградцы станут одной из сотен пар, которые зарегистрируются единовременно в День семьи, любви и верности.

Среди участников свадебного праздника не только россияне, но и молодожены из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Армении. А для того, чтобы подчеркнуть культурное многообразие страны молодоженам предлагают включить в свои наряды элементы национальных костюмов народов России.

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