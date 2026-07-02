Правительство России снизило норматив продаж бензина на бирже до 10 процентов

В тот же день председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в стране. По ее словам, правительство принимает необходимые решения для ее стабилизации. При этом сенатор Виктор Кресс отметил, что критически важно обеспечить топливом аграрный комплекс страны, поскольку в данный момент начинается сбор урожая.