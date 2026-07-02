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Правительство России снизило норматив продаж бензина на бирже до 10 процентов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 2 июля, подписал постановления о временном снижении норматива обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5-го класса с 15 до 10 процентов от объема производства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 2 июля, подписал постановления о временном снижении норматива обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5-го класса с 15 до 10 процентов от объема производства.

— Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов, — говорится в пресс-службе правительства страны.

Изменения будут действовать до 30 сентября, передает сайт кабинета министров.

1 июля вице-премьер России Александр Новак заявил, что цены на топливо выровняются по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется ситуация. Он отметил, что внутренний рынок по-прежнему обеспечен бензином и дизельным топливом, а дефициты и перебои оперативно устраняются.

В тот же день председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в стране. По ее словам, правительство принимает необходимые решения для ее стабилизации. При этом сенатор Виктор Кресс отметил, что критически важно обеспечить топливом аграрный комплекс страны, поскольку в данный момент начинается сбор урожая.

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