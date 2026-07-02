Бойцы 102-го мотострелкового полка 8-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» рассказали о своих скрытных маршах и сломленном духе украинских подразделений.
На донецком направлении группировка войск «Центр» продолжает уверенно продвигаться вперед, освобождая один населенный пункт за другим. Одним из ярких успехов стало взятие поселка Приют, расположенного всего в 20 километрах к западу от Константиновки. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение: контроль над Приютом и соседними селами позволяет существенно осложнить снабжение украинских формирований и в перспективе полностью взять под контроль ключевой узел обороны противника.
Путь к Приюту оказался одним из самых сложных этапов. Многочисленные дроны противника, минные поля, колючая проволока, «плетенка», глубокие рвы — все это замедляло продвижение штурмовых групп. Но российские бойцы, действуя малыми силами — часто по одному-два-три человека, — сумели преодолеть все преграды. Как говорит старший стрелок Алексей, боевой дух противника заметно упал. Многие солдаты ВСУ — «бусифицированные», для которых жизнь дороже идей. При прямом контакте они предпочитают отступать.
— Они сильного сопротивления уже не оказывают, — рассказывает Алексей. — Часто выбирают убежать, оставить позиции, а потом бить по ним дронами. Приходится укрываться в подвалах, блиндажах. Малые силы — буквально только для удержания.
Чтобы взять Приют, бойцам приходилось двигаться скрытно, маскируясь, используя подвалы, траншеи. Преодолевали препятствия — где ползком, где на коленях.
— Было много преград для штурма: путанка, колючка, рвы, опорники. Но когда все действуют совместно с командирами отряда, потерь удается избежать, — рассказал командир штурмового взвода Сергей Киселев.
Взятие поселка приближает момент, когда Константиновка окажется в оперативном окружении. Бойцы отмечают: ВСУ все чаще предпочитает не вступать в прямой бой, полагаясь на дистанционные средства поражения. Но наши штурмовики демонстрируют высокий профессионализм, слаженность и тот самый боевой дух, который позволяет преодолевать любые трудности.
КСТАТИ.
Среди опасностей для штурмовиков есть и так называемые мины-шоколадки. Покидая позиции, бойцы ВСУ часто маскируют взрывные устройства под различные обыденные предметы или еду. Поэтому наши бойцы всегда тщательно осматривают захваченные позиции на наличие таких опасных муляжей.