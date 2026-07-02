Путь к Приюту оказался одним из самых сложных этапов. Многочисленные дроны противника, минные поля, колючая проволока, «плетенка», глубокие рвы — все это замедляло продвижение штурмовых групп. Но российские бойцы, действуя малыми силами — часто по одному-два-три человека, — сумели преодолеть все преграды. Как говорит старший стрелок Алексей, боевой дух противника заметно упал. Многие солдаты ВСУ — «бусифицированные», для которых жизнь дороже идей. При прямом контакте они предпочитают отступать.