Плыла-качалась лодочка: на Яузе планируют развивать доступные каждому водные виды спорта

На московских реках сегодня активно развивается как транспорт, так и индустрия развлечений. Но не одна Москва-река привлекает любителей водных активностей — Яузе тоже есть что предложить гребцам и сапбордистам. Это еще раз доказали депутаты Мосгордумы в ходе ежегодного сплава по Яузе на байдарках.
Река Яуза, вдоль берегов которой теперь расположен самый протяженный парк Европы, делает небольшую петлю в районе Осташковской улицы. Именно с этой излучины ежегодно стартует сплав, в котором участвуют депутаты Мосгордумы. В 2026 году корреспондент «Вечерней Москвы» на собственной лодке присоединился к уже ставшей традиционной спортивно-экологической акции.
Сплав в удовольствие.
Один из основателей гребного клуба Владимир Казанский проводит инструктаж для участников сплава. Речка неглубокая, байдарки — надежные, но техника безопасности — непреложный закон.
— Мы для всех здесь пример, — говорит Владимир Казанцев. — Будет много зрителей, если мы будем позволять себе выходить на воду без спасжилетов, на других водоемах все так же будут кататься без жилетов и продолжат происходить всякие неприятные случаи. Затянув жилеты потуже, участники прис тупили к спуску на воду — по два гребца на одну байдарку.
Сплав по Яузе — это про удовольствие. Никаких спортивных вызовов река перед гребцом не ставит, размеренное течение спокойно несет лодку вдоль живописных берегов.
Отдыхающие с мостиков машут руками, фотографируют — им пока непривычно видеть на Яузе большую группу гребцов. Многие интересуются: «Как сплав? Где взять лодку? Сколько это стоит?». Проявляют неподдельный интерес.
Природные пейзажи иногда сменяются индустриальными «пещерами» — там, где Яуза проходит под Енисейской улицей и Медведковским метромостом. В остальном — как будто и не в городе. Маршрут оказался коротким — всего пара километров. Неплохой вариант для вечернего расслабленного приключения. Если же есть желание, можно двигаться дальше, насколько хватит сил и времени.
Серьезные изменения.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, как только вышел на берег, заметил, что по сравнению с самым первым сплавом изменились и сама река, и парк «Яуза».
— Я думаю, не только мы замечаем, что меняются и парк «Яуза», и берега самой реки. Есть чем еще заниматься, достаточно много работы. Необходимо ухаживать, чистить реку ежедневно, что и делают сотрудники парка и соответствующие службы, за что им надо сказать огромное спасибо, — сказал Алексей Шапошников.
Парк «Яуза» официально появился в 2019 году. Те, кто живет рядом, помнят, как выглядела «Яуза» до этого: заросшие берега, обмелевшее русло, много мусора. Сегодня ситуация совсем другая. Практически в любом месте парка можно выйти на берег Яузы. Мусора в воде участники сплава тоже не обнаружили.
Большие перспективы.
Первый сплав по Яузе несколько лет назад депутаты совершили с целью разведать, в каком состоянии река, что с берегами, какие работы необходимо провести в первую очередь. Теперь ежегодный сплав носит скорее популяризаторский посыл.
Костюмированный сап-фестиваль пройдет 12 июля в парке «Серебряный бор».
— Мы видим возможность создать здесь постоянные маршруты для сплавов. Важно, чтобы любой горожанин, даже без спецподготовки, мог взять байдарку и пройти безопасный маршрут. Сегодня мы с коллегами убедились, что маршрут удачный и комфортный. Сейчас мы работаем над тем, чтобы развивать здесь регулярные спортивно-туристические сплавы на байдарках и сапбордах, — рассказал директор парка «Яуза», депутат Мосгордумы Александр Сапронов.
Появление на рынке сапбордов глобально привело к двум важным вещам. Первая: люди открыли для себя воду как еще одно пространство, на котором можно классно провести время, не имея при этом серьезных навыков. Вторая: многие осознали, что иметь собственное плавсредство — это не так дорого, а главное — в этом есть смысл.
На Яузу как на новую площадку для массового спорта и отдыха давно поглядывают и любители, и профессионалы, и город. Пока что сплавы по Яузе — это скорее экзотика, но шаги в этом направлении делаются.
По мнению Казанского, нужно почистить и углубить дно реки, а также оборудовать на маршруте пирсы, с которых можно стартовать и на которых можно финишировать. Такие пристани дадут возможность выбирать дистанцию по силам и желанию, сходить с маршрута в любое время в удобном месте.
КСТАТИ.
Парк «Яуза» продолжает развиваться. Впереди реконструкция этнографической деревни «Бибирево», создание культурно-досугового центра «Африка». Также в перспективе в парке может появиться полоса препятствий для занятий по начальной военной подготовке и для сдачи нормативов ГТО.
ЦИФРА.
20 протяженность парка «Яуза», а его общая площадь — более 459 гектаров.