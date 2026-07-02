Плыла-качалась лодочка: на Яузе планируют развивать доступные каждому водные виды спорта

— Мы для всех здесь пример, — говорит Владимир Казанцев. — Будет много зрителей, если мы будем позволять себе выходить на воду без спасжилетов, на других водоемах все так же будут кататься без жилетов и продолжат происходить всякие неприятные случаи. Затянув жилеты потуже, участники прис тупили к спуску на воду — по два гребца на одну байдарку.