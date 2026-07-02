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В Калининграде водитель электросамоката сбил восьмилетнюю девочку

В результате ДТП восьмилетняя девочка получила травмы.

В Калининграде утром в четверг, 2 июля, водитель электросамоката сбил ребенка. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 11:00 на улице Комсомольской, в районе дома № 3, 22-летний водитель электросамоката совершил наезд на пешехода 2018 года рождения.

В результате ДТП восьмилетняя девочка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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