В Калининграде водитель электросамоката сбил восьмилетнюю девочку

В Калининграде утром в четверг, 2 июля, водитель электросамоката сбил ребенка. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 11:00 на улице Комсомольской, в районе дома № 3, 22-летний водитель электросамоката совершил наезд на пешехода 2018 года рождения.
В результате ДТП восьмилетняя девочка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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