Суд удовлетворил иск белгородского производителя кормов к структуре ГАП «Ресурс»

Белгородская компания требовала взыскать со «Ставропольского бройлера» задолженность за поставленный товар по договору от августа 2025 года. В общую сумму иска вошли 50,1 млн руб. основного долга и более 700 тыс. руб. неустойки за период с декабря 2025 года по март 2026-го. Истец также требовал начислять неустойку в размере 0,02% от суммы долга за каждый день просрочки по день фактической оплаты.