Суд удовлетворил иск белгородского производителя кормов к структуре ГАП «Ресурс»

Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил иск ООО «Агровет31» к ООО «Ставропольский бройлер» (структура ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) о взыскании 50,8 млн руб. Резолютивная часть решения опубликована, полный текст документа пока не доступен. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Белгородская компания требовала взыскать со «Ставропольского бройлера» задолженность за поставленный товар по договору от августа 2025 года. В общую сумму иска вошли 50,1 млн руб. основного долга и более 700 тыс. руб. неустойки за период с декабря 2025 года по март 2026-го. Истец также требовал начислять неустойку в размере 0,02% от суммы долга за каждый день просрочки по день фактической оплаты.
«Агровет31» зарегистрировано в Белгородском районе и работает с 2014 года, специализируясь на оптовой торговле фармацевтической и ветеринарной продукцией, а также производстве кормовых добавок. По 50% в компании принадлежит Александру и Дмитрию Демченко. По итогам 2025 года выручка предприятия составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль выросла на 17,5% — до 105 млн руб.
«Ставропольский бройлер» основан в 2019 году, основным владельцем с 99,45% выступает АО «Ресурс Фуд Проджект». По итогам 2025 года компания заняла третье место в России по выручке в отрасли «животноводство» — 59,2 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем в два раза до 4,9 млрд руб.
В начале апреля в Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск на 53,2 млн руб. к ОАО «Токаревская птицефабрика», входящему в группу агропредприятий «Ресурс» от ООО «Агрофирма “Октябрьская”» Максима Жалнина.