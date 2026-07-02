В Черногорске Хакасии открыли современную площадку ГТО

Современную площадку ГТО открыли в Черногорске Республики Хакасии, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона. Работы прошли при поддержке государственной программы «Спорт России».
Объект разместили на территории спортивной школы «Сибиряк». Площадку оснастили тренажерами. Кроме того, на территории уложили безопасное резиновое покрытие и оборудовали специальную зону для прыжков в длину с места. Также на входе установили информационные стенды с актуальными нормативами ГТО. При этом часть снарядов адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Появление современных площадок ГТО — важный шаг в развитии массового спорта. Мы создаем условия, чтобы каждый житель, независимо от возраста и уровня подготовки, мог проверить свои силы и приобщиться к здоровому образу жизни. Уверен, новая площадка станет центром притяжения для семей, молодежи и всех, кто выбирает активное долголетие. Спорт закаляет характер, укрепляет здоровье и объединяет людей — и наша задача делать его доступным для каждого», — отметил министр физической культуры и спорта Республики Хакасии Петр Макарчук.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.