В Черногорске Хакасии открыли современную площадку ГТО

«Появление современных площадок ГТО — важный шаг в развитии массового спорта. Мы создаем условия, чтобы каждый житель, независимо от возраста и уровня подготовки, мог проверить свои силы и приобщиться к здоровому образу жизни. Уверен, новая площадка станет центром притяжения для семей, молодежи и всех, кто выбирает активное долголетие. Спорт закаляет характер, укрепляет здоровье и объединяет людей — и наша задача делать его доступным для каждого», — отметил министр физической культуры и спорта Республики Хакасии Петр Макарчук.