Большой опыт в газетном деле приносит свои плоды

— В январе у меня будет 60 лет непрерывного стажа. Помню, как работала в районных газетах, куда было модно устраиваться, будучи студенткой. Застала работу на линотипной машине, которая собирала формы для букв в линию. Много что видела и пробовала в нашей профессии, — поделилась Анна Грушина. Она добавила, что сотрудники журнала регулярно устраивают встречи с читателями и планируют принимать студентов на практику. — С появлением Георгия Михайловича Рудницкого работать стало еще легче. Он правильный руководитель, не бьет по рукам и дает возможность творчества. Так что мы довольно счастливы и верны профессии. Молодежи я бы посоветовала быть осторожными с тем, что они говорят и пишут, потому что слово — это мощное оружие, как говорил поэт Вадим Шефнер, — добавила Анна Грушина.