Большой опыт в газетном деле приносит свои плоды

Премия была учреждена в 2000 году в целях популяризации значимых достижений в медиасфере. Традиционный символ премии — чайка, парящая над волной.
— За 26 лет премия, как и вся медиасфера, менялась. Учреждались новые номинации, так как постоянно появлялись новые профессии. Ее миссией стало чествовать людей в отрасли, на которых нужно равняться, — отметил председатель Оргкомитета Премии «Медиа-Менеджер России» Джемир Дегтяренко.
Главный редактор «Московского журнала. История государства Российского» Анна Грушина награждена за вклад в сохранение и популяризацию истории и культуры столицы на страницах «Московского журнала». Медиахолдинг «ВМ» выступает издателем и учредителем этого журнала, который недавно обновил свой дизайн. Он был воссоздан в 1991 году и стал наследником исторического издания Н. М. Карамзина.
— В январе у меня будет 60 лет непрерывного стажа. Помню, как работала в районных газетах, куда было модно устраиваться, будучи студенткой. Застала работу на линотипной машине, которая собирала формы для букв в линию. Много что видела и пробовала в нашей профессии, — поделилась Анна Грушина. Она добавила, что сотрудники журнала регулярно устраивают встречи с читателями и планируют принимать студентов на практику. — С появлением Георгия Михайловича Рудницкого работать стало еще легче. Он правильный руководитель, не бьет по рукам и дает возможность творчества. Так что мы довольно счастливы и верны профессии. Молодежи я бы посоветовала быть осторожными с тем, что они говорят и пишут, потому что слово — это мощное оружие, как говорил поэт Вадим Шефнер, — добавила Анна Грушина.
Арт-директора «ВМ» Александра Кострикова наградили за создание новой визуальной экосистемы бренда и арт-решения для комплексной реструктуризации печатных изданий «Вечерней Москвы».
— В «Вечерке» я работаю уже 15 лет, а в профессии все 33 года. Моя работа наглядно показывает, что фотография на экране и фотография в напечатанном виде — это совершенно разные вещи. Еще за долгие годы я понял, что газетное дело не терпит «временщиков». Сюда нельзя прийти случайно и ненадолго. Либо человек приходит осознанно и надолго, либо лучше не браться вообще. В противном случае получаются полумеры, которые профессию совсем не красят, — сказал Александр Костриков.
СПРАВКА.
Звание лауреата Национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России» присуждается топ-менеджерам медиа, рекламной и PR-индустрии, продемонстрировавшие профессионализм в своей области, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте.
РЕДАКЦИЯ «ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ».