Мошенники начали выдавать себя за биологических матерей для обмана подростков

Мошенники начали выдавать себя за биологических матерей, чтобы обманывать подростков. О необычной схеме сообщил глава Тарусского округа Калужской области Михаил Голубев.
Он рассказал, что его 14-летний сын уже получил подобное сообщение. В нем незнакомая женщина утверждала, что якобы является его настоящей матерью, которая отдала его при рождении другим людям. Однако подросток не поверил ей и обратился к настоящим родителям.
— Не могу не поделиться одним сообщением, которое получил мой сын, несколько минут назад. Драма, достойная турецкого или индийского сериала… К огромному сожалению, многие до сих пор ведутся на уловки мошенников и сообщают заветный код из «Госуслуг», берут кредиты и готовят террористические акты… А в итоге — сломанная жизнь, — написал Голубев в публикации.
В то же время он призвал быть осторожнее, поскольку злоумышленники давят на детей ради получения конфиденциальной информации.
Из раза в раз мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Например, водители по всей России становятся жертвами автоподстав, когда мошенники провоцируют ДТП с целью вымогательства денег. Схемы бывают самыми разными: одни аферисты заранее наносят на свои машины царапины, другие сами бросаются под колеса и заявляют, что их сбили. Как чаще всего обманывают водителей и что делать при столкновении с автоподставщиками — в материале «Вечерней Москвы».