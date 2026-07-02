Мошенники начали выдавать себя за биологических матерей для обмана подростков

Из раза в раз мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Например, водители по всей России становятся жертвами автоподстав, когда мошенники провоцируют ДТП с целью вымогательства денег. Схемы бывают самыми разными: одни аферисты заранее наносят на свои машины царапины, другие сами бросаются под колеса и заявляют, что их сбили. Как чаще всего обманывают водителей и что делать при столкновении с автоподставщиками — в материале «Вечерней Москвы».