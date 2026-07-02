Позвольте вас развеселить: почему клоуны были и остаются уникальными, штучными артистами

Мы продолжаем новую рубрику, в которой представляем проекты наших фотографов. Проект «Люди дела» придумала Пелагия Замятина. Постоянно встречаясь с яркими людьми, она решила, что нужно подробнее рассказывать о тех современниках, которые ежедневно вносят огромный вклад в будущее России. В какой бы области они ни работали, будь то искусство, промышленность, производство, они вносят свою лепту в культурный код страны.
Знакомьтесь: Ксения Зубкова, клоунесса Цирка Никулина на Цветном бульваре. Папа Ксении — доктор социологических и философских наук, мама — педагог по этике и эстетике и тренер по фигурному катанию. А Ксюша с детства любила шутить и веселить окружающих. На пару с одноклассником они развлекали всю школу. Ну, а еще ее папа дружил с директором нижегородского цирка Иваном Марининым, и маленькая Ксюша с братом приходила туда и в театральную школу при камерном театре «Вера». После школы она поступила на кукольный факультет, но то ли рассказы папы про удивительного директора цирка, то ли желание дарить окружающим смех заставили ее сделать окончательный выбор профессии.
Еще учась в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева, Ксения познакомилась с клоуном Юрой, и они создали клоунский дуэт. А через десять лет Ксюша отправилась в Большой цирк на проспекте Вернадского создавать с режиссером Андреем Шарниным сольный проект. Этот тандем подарил зрителям комическую актрису Оксану Нескладную — именно так зовут персонажа Ксении. В этом образе она работает уже более 15 лет, став лауреатом множества премий и фестивалей.
В 2022 году Ксения решила завершить карьеру клоуна, но тут она получила предложение, от которого невозможно было отказаться: поработать на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Это была мечта!
— Ситуация с клоунами стабильна: их мало, смешных — еще меньше. Но так сложилось исторически: это всегда была редкая профессия, штучный товар! Об этом в своей книге пишет и Юрий Владимирович Никулин, и я согласна с ним, — рассказывает Ксюша. — Большие цирки всегда могут себе позволить лучших! А сейчас мода на цирк возвращается: зрители идут в том числе на клоунов!
Клоун, объясняет Ксюша, только на первый взгляд просто бегает, дурачится, но на самом деле поднимает острые, насущные проблемы, в том числе личные.
— В советское время был создан целый технологический процесс по воспитанию клоуна — штучного, единичного и неповторимого, что очень сложно. Но в Цирке на Цветном бульваре собрали лучших педагогов из театра, балета, пригласили педагогов по пантомиме, акробатике. Создали студию клоунады, режиссером там был Марк Соломонович Местечкин, — рассказывает Ксения. — Во всех уголках нашей родины кинули клич, набрали талантливых ребят — и это стало золотым временем для клоунады в России. Цирк работал в советское время очень активно, зритель любил ходить на представления. С развалом Союза цирков стало значительно меньше и клоунов тоже. Да и не каждый выдержит такой график: мы постоянно гастролируем, постоянно в движении — сейчас цирк-шапито, завтра сцена, послезавтра — на круизном корабле… Это бешеный ритм, но мы обладатели редчайшей профессии, а цирк — это наша планета. И ты в каждом цирке дома, не «как дома», а именно дома, потому что цирк — это огромная семья.
…Ксюша пока остается работать клоуном. А потом хочет заняться административной деятельностью, но тоже работая на цирк — возвращая его былую славу!
СПРАВКА.
Студия клоунады проработала при Цирке на Цветном с 1946 по 1982 год, она подготовила талантливых артистов: Юрия Никулина, дуэт Павлова и Захарова, Евгения Шмарловского и многих других.