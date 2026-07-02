Позвольте вас развеселить: почему клоуны были и остаются уникальными, штучными артистами

— В советское время был создан целый технологический процесс по воспитанию клоуна — штучного, единичного и неповторимого, что очень сложно. Но в Цирке на Цветном бульваре собрали лучших педагогов из театра, балета, пригласили педагогов по пантомиме, акробатике. Создали студию клоунады, режиссером там был Марк Соломонович Местечкин, — рассказывает Ксения. — Во всех уголках нашей родины кинули клич, набрали талантливых ребят — и это стало золотым временем для клоунады в России. Цирк работал в советское время очень активно, зритель любил ходить на представления. С развалом Союза цирков стало значительно меньше и клоунов тоже. Да и не каждый выдержит такой график: мы постоянно гастролируем, постоянно в движении — сейчас цирк-шапито, завтра сцена, послезавтра — на круизном корабле… Это бешеный ритм, но мы обладатели редчайшей профессии, а цирк — это наша планета. И ты в каждом цирке дома, не «как дома», а именно дома, потому что цирк — это огромная семья.