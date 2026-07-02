В Светлогорске мужчина утонул на глазах у сына: началась проверка

Погибшим оказался 38‑летний местный житель. По предварительным данным, он купался в море вместе со своим несовершеннолетним сыном. На глазах ребёнка мужчина начал тонуть. Муниципальные спасатели вытащили его на берег, однако признаков жизни уже не было.