У американского гиперзвука проблемы: Пентагон отложил поставку новейших ракет в войска

Таким образом, отставание от первоначального плана превысило два года. Ещё девять месяцев добавилось по сравнению с предыдущими оценками аудиторов. Эксперты GAO констатируют, что разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась гораздо более сложной задачей, чем предполагалось на старте.