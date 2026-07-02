У американского гиперзвука проблемы: Пентагон отложил поставку новейших ракет в войска

Таким образом, отставание от первоначального плана превысило два года. Ещё девять месяцев добавилось по сравнению с предыдущими оценками аудиторов. Эксперты GAO констатируют, что разработка программного обеспечения для нового вооружения оказалась гораздо более сложной задачей, чем предполагалось на старте.
Дополнительные риски возникли при интеграции софта систем управления и самих ракет. Среди других причин задержек называются проблемы, вскрывшиеся в ходе ранних испытаний, а также производственные трудности у подрядчика.
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