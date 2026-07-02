Украинского олигарха в Монако подорвала женщина: что известно

В статье отметили, что вечером 29 июня подозреваемая в последний момент приблизилась к Ермолаеву, перед этим посидев длительное время на скамейке напротив дома олигарха. Источник в полиции добавил, что несовершеннолетний при взрыве чудом выжил. При этом следствие по-прежнему сосредоточено на связи этого дела с Украиной.