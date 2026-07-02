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Украинского олигарха в Монако подорвала женщина: что известно

Figaro: Женщина заложила взрывчатку у дома украинского олигарха Ермолаева.

Источник: Комсомольская правда

Следствие полагает, что взрывное устройство перед домом украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако заложила женщина. Об этом сообщила французская газета Figaro со ссылкой на источники.

«По нашей информации, женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева», — сообщило издание.

По данным газеты, после взрыва подозреваемая сначала направилась во французскую коммуну Босолей. Однако затем она могла бежать в соседнюю страну. Несколько источников рассказали, что женщина могла провести разведку за несколько дней или даже часов до взрыва.

В статье отметили, что вечером 29 июня подозреваемая в последний момент приблизилась к Ермолаеву, перед этим посидев длительное время на скамейке напротив дома олигарха. Источник в полиции добавил, что несовершеннолетний при взрыве чудом выжил. При этом следствие по-прежнему сосредоточено на связи этого дела с Украиной.

Как писал сайт KP.RU, злоумышленник, устроивший взрыв в Монако, в результате которого три человека (среди них украинский бизнесмен Вадим Ермолаев) получили тяжелые ранения, в случае задержания может быть приговорен к пожизненному сроку.

Также стало известно, что одной из пострадавших при взрыве в Монако оказалась дочь бывшего первого зампрокурора Днепропетровской области Украины Анна Насобина. 46-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, ей ампутировали обе ноги.

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