Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 42 рубля

Средняя зарплата работников в Волгоградской области в апреле 2026 года составила 72620 рублей. Новые данные опубликовал Росстат. При этом в марте этот показатель был на 42 рубля меньше — 72578 рублей. За период с января по апрель средняя зарплата жителей Волгоградской области составила 70726 рублей.