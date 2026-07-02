Бомжевавший в США певец Оскар улетел к сестре в Турцию

47-летний певец Оскар (Шамиль Малкандуев), известный по хиту «Между мной и тобой», переехал из США в Турцию. В Нью-Йорке он провёл почти шесть лет, однако адаптироваться к жизни в мегаполисе у него не получалось. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.