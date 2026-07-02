Ставшая бодибилдером дочь Шукшиной заявила, что хочет набрать 100 килограммов

Дочь советской актрисы Марии Шукшиной Анна, которая стала бодибилдером, заявила, что намерена набрать 100 килограммов. Для этого ей необходимо не только наращивать мышечную массу, но и добавить в рацион специальное спортивное питание.
Тетя девушки Ольга Шукшина подчеркнула, что не принимает новый образ жизни племянницы, и выразила мнение, что в погоне за идеальной фигурой та пытается скрыть свои психологические проблемы.
— Аня очень травмирована, как выяснилось. Уперлась в фитнес этот. Для меня это как заглушить свою боль, понимаете? Чтобы не слышать, не видеть. Это побег от себя. Но мы же понимаем, что от себя не убежать. И в конце все будет понятно, — заявила женщина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
24 мая Анна Шукшина рассказала, что прибегала к пластическим операциям и коррекции контуров лица и тела с помощью пересадки жировой ткани, но после этого начала заниматься в спортзале. Она отметила, что наблюдает у многих людей нежелание работать над собой и своим телом.