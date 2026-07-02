Ставшая бодибилдером дочь Шукшиной заявила, что хочет набрать 100 килограммов

— Аня очень травмирована, как выяснилось. Уперлась в фитнес этот. Для меня это как заглушить свою боль, понимаете? Чтобы не слышать, не видеть. Это побег от себя. Но мы же понимаем, что от себя не убежать. И в конце все будет понятно, — заявила женщина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.