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В Дагестане будут готовить волонтеров-спасателей

В республике создадут «Добро. Центр».

Источник: Национальные проекты России

«Добро. Центр» Всероссийского студенческого корпуса спасателей создадут в Республике Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Создание центра стало возможным благодаря победе Дагестана во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 2026 года. Регион успешно защитил свой проект, получил высокую оценку экспертов и грантовую поддержку в размере 4,9 млн рублей.

Эти средства направят на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив в республике. В частности, в Дагестане планируют создать «Добро. Центр» Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Он станет площадкой для подготовки волонтеров-спасателей и проведения обучающих программ. Кроме того, он будет координировать добровольческую деятельность в регионе.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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