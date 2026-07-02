В Дагестане будут готовить волонтеров-спасателей

Эти средства направят на развитие добровольчества и поддержку социальных инициатив в республике. В частности, в Дагестане планируют создать «Добро. Центр» Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Он станет площадкой для подготовки волонтеров-спасателей и проведения обучающих программ. Кроме того, он будет координировать добровольческую деятельность в регионе.