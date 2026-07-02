Пожизненный срок грозит жителю Нижнего Новгорода за перевозку 2 кг наркотиков

В Володарском районе перед судом предстанет 33-летний житель Нижнего Новгорода, которого обвиняют в покушении на незаконный сбыт почти двух килограммов наркотиков. По самой тяжкой из предъявленных статей мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.