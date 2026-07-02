Ростех открыл крупнейшую инженерную лабораторию для молодёжи на форуме в Туле

«Для Ростеха развитие инженерных компетенций — это стратегическая задача. Форум дает молодым сотрудникам возможность выйти за рамки своего предприятия, увидеть лучшие инженерные практики страны, чтобы использовать их в своей работе. Это ценнейший опыт, который невозможно приобрести за партой в учебной аудитории», — отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.