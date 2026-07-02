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Ростех открыл крупнейшую инженерную лабораторию для молодёжи на форуме в Туле

В Тульской области завершился форум «Инженеры будущего», организованный госкорпорацией Ростех. Участниками стали сотни перспективных специалистов из 56 регионов России и 61 зарубежного государства. Об этом сообщила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Источник: Life.ru

На протяжении десяти дней молодые инженеры решали реальные производственные задачи под руководством ведущих экспертов. Программа включала более 820 мероприятий по 20 образовательным трекам.

Ростех собрал тысячи молодых инженеров на форуме в Тульской области. Видео ©Telegram/Ростех.

Специалисты «Вертолётов России» помогали участникам пройти полный цикл проектирования новой винтокрылой машины — от технического задания до выбора ливреи. Совместно с экспертами КРЭТ программировали беспилотники, внедряли компьютерное зрение и тестировали автономные полёты.

Инженеры «Швабе» разрабатывали решения для медицинского мониторинга, а представители «Высокоточных комплексов» и ОДК курировали работу с роботизированными системами и управление жизненным циклом двигателей.

На выставочной площадке представили беспилотные авиасистемы, робототехнические комплексы, медицинскую технику и разработки оборонно-промышленного комплекса. Гости могли посидеть в кабине лёгкого вертолёта «Ансат», изучить устройство двигателя через VR-шлем и познакомиться с роботом «Депеша».

Для 350 школьников — победителей олимпиады «Звезда», детей сотрудников и участников СВО — провели отдельную смену «Инженеры будущего. Первые».

«Для Ростеха развитие инженерных компетенций — это стратегическая задача. Форум дает молодым сотрудникам возможность выйти за рамки своего предприятия, увидеть лучшие инженерные практики страны, чтобы использовать их в своей работе. Это ценнейший опыт, который невозможно приобрести за партой в учебной аудитории», — отметил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам XIV Международного молодёжного промышленного форума «Инженеры будущего — 2026», назвав его востребованной и авторитетной площадкой для молодых специалистов, учёных и представителей промышленности. Он подчеркнул, что подготовка кадров и поддержка инженерного творчества особенно важны в условиях стремительного развития инноваций.

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