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В самарских колледжах появятся новые специальности

Новые специальности ориентированы на технологические тренды.

Источник: Аргументы и факты

В колледжах открываются новые направления, ориентированные на технологические тренды, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Среди новых специальностей — подготовка специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям. Учебные заведения усиливают технологическую составляющую: студенты смогут освоить интеграцию решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн, а также производство синтетических кристаллов для нужд электронной промышленности.

Важное нововведение — школьники теперь могут получить первую профессию ещё во время учёбы в школе. Такое решение принято в рамках правительственного часа по среднему профессиональному образованию в Госдуме.

По данным Минпросвещения, интерес к колледжам среди выпускников девятых классов остаётся стабильно высоким — около 60% выбирают такой путь.

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