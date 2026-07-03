В самарских колледжах появятся новые специальности

В колледжах открываются новые направления, ориентированные на технологические тренды, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
Среди новых специальностей — подготовка специалистов по информационному моделированию в строительстве и квантовым коммуникациям. Учебные заведения усиливают технологическую составляющую: студенты смогут освоить интеграцию решений с применением искусственного интеллекта, промышленный дизайн, а также производство синтетических кристаллов для нужд электронной промышленности.
Важное нововведение — школьники теперь могут получить первую профессию ещё во время учёбы в школе. Такое решение принято в рамках правительственного часа по среднему профессиональному образованию в Госдуме.
По данным Минпросвещения, интерес к колледжам среди выпускников девятых классов остаётся стабильно высоким — около 60% выбирают такой путь.