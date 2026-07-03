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В Краснодаре изменят схему движения на участке улицы Красных Партизан

Движение на участке улицы Красных Партизан в Краснодаре изменят с 10 июля.

В Краснодаре изменят схему движения на участке улицы Красных Партизан. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

На участке улицы Красных Партизан от улицы 3-я Линия до проезда 3-й Линии в сторону центра вместо «островка безопасности» добавят еще одну полосу. Изменения введут для повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улиц.

Напомним, с 20 июля в Краснодаре запретят стоянку и остановку транспорта на улице им. Цезаря Куникова. Изменения введут на участке от улицы им. Петра Метальникова до ул. им. Жигуленко.