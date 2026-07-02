Отмена дипломных работ из-за нейросетей: что случилось в РУДН и коснётся ли это всех студентов

При этом Михаил Гордин вовсе не призывает отказываться от ИИ как от инструмента: напротив, он считает, что студенты должны уверенно владеть такими технологиями. Но при этом крайне важно сохранять критическое мышление. Ректор особо подчеркивает необходимость «критически относиться к результатам» работы нейросетей и ни в коем случае не подменять ими собственное осмысление материала. «Когда мы кого‑то чему‑то пытаемся научить, мы всё же добиваемся, чтоб человек сам понял и осознал необходимые знания, а не подменил, скажем так, собственные знания почерпнутыми из ИИ», — резюмировал Гордин, акцентируя внимание на главной цели обучения — сформировать у студента способность самостоятельно разбираться в предмете.