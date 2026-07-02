Россиянина арестовали в Черногории по делу об убийстве криминального авторитета

28 мая стало известно, что в Японии задержали россиянина Николая Рогова по обвинению в создании преступной группировки, которая похищала бронзовые таблички с названиями мостов. По версии следствия, в 2025 году по его указанию сообщники демонтировали табличку «Фукуяма» с одного из мостов в префектуре Кумамото стоимостью примерно в 30 тысяч йен.