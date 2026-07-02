В Пермском крае до поселка Пожва провели газопровод протяженностью 36 км

«Сохранять высокий темп строительства и догазификации нам удается благодаря эффективному сотрудничеству с группой компаний “Газпром”. В прошлом году построили более 150 км сетей и подключили к газу 4 167 дома, в которых проживает более 10 тысяч человек», — отметил в своих социальных сетях Дмитрий Махонин.