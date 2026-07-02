Более 40 стран участвовали в отборочном этапе олимпиады по финбезопасности

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Международной олимпиады по финансовой безопасности состоялось под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Олимпиада проходит при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве.
«В этом году по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в шестой раз. Уже завершены пригласительный и отборочный этапы, можно подвести промежуточные итоги. В отборе приняли участие более 40 стран, в том числе новые — Тунис, Ливия, Йемен, Судан, Камерун, Сенегал. Олимпиада заслуженно закрепила за собой статус глобального проекта, положила начало Международному движению по финансовой безопасности. Наша задача — не останавливаться на достигнутом и сделать программу финала соревнований еще более интересной по всем четырем трекам: образовательному, профессиональному, спортивному и культурному», — заявил вице-премьер.
Он напомнил, что финальный этап олимпиады пройдет с 27 сентября по 4 октября 2026 года в Красноярске. Чернышенко поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности участников и гостей финала, а также перевести на китайский язык материалы платформы «Содружество», где проводятся национальные этапы соревнований.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в свою очередь подробно рассказал о подготовке к финальной неделе олимпиады и ключевых проектах, реализуемых в рамках Международного движения по финансовой безопасности. Он подчеркнул, что в России продолжается проведение уроков по финансовой безопасности.
«Уроки ежегодно посещают более 3 миллионов старшеклассников. Занятия проводятся и за рубежом — они прошли уже более чем в 20 государствах, а в этом году к проекту присоединились Венесуэла, Иордания, Замбия, Мексика и Эфиопия. Совместно с Росмолодежью впервые была проведена Всероссийская просветительская акция “Неделя БезОпасности”, объединившая около 7 тысяч участников», — подчеркнул Юрий Чиханчин.
В ходе финальной недели олимпиады в Красноярске запланировано свыше 60 мероприятий. Основной темой всех событий станут вопросы использования новых технологий и искусственного интеллекта в контексте финансовой безопасности. В поддержку Года единства народов России на полях финальной недели олимпиады планируется провести фестиваль «Россия в красках», на котором участники смогут познакомиться с этническим и культурным многообразием нашей страны.
Кроме того, на протяжении трех лет развивается Международное движение по финансовой безопасности, созданное в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина по итогам встречи с финалистами III олимпиады в 2023 году. Создан исполнительный комитет движения. Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала о ходе информационной кампании олимпиады и движения, а также о разработке социальной кампании против дропперства «Стопдроп».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.