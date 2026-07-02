Более 40 стран участвовали в отборочном этапе олимпиады по финбезопасности

«В этом году по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в шестой раз. Уже завершены пригласительный и отборочный этапы, можно подвести промежуточные итоги. В отборе приняли участие более 40 стран, в том числе новые — Тунис, Ливия, Йемен, Судан, Камерун, Сенегал. Олимпиада заслуженно закрепила за собой статус глобального проекта, положила начало Международному движению по финансовой безопасности. Наша задача — не останавливаться на достигнутом и сделать программу финала соревнований еще более интересной по всем четырем трекам: образовательному, профессиональному, спортивному и культурному», — заявил вице-премьер.