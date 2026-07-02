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Набиуллина назвала «обманчивым успокоением» обещание о снижении ставки ЦБ

Любые обещания снижения ключевой ставки Центробанка были бы обманом, заявила в интервью ИС «Вести» председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

Источник: РБК

Любые обещания снижения ключевой ставки Центробанка были бы обманом, заявила в интервью ИС «Вести» председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Нужны болезненные решения, временно достаточно высокие ключевые ставки. Поэтому обещание скоро снизить ставки — это обманчивое успокоение. Нужно работать над тем, чтобы и снизились темпы роста цен, которые, кстати, очень беспокоят и людей, и [чтобы] на этой базе снижались ставки по кредитам, чтобы они становились доступными», — сказала она.

Наибуллина обратила внимание на заявления бизнесменов о ключевой ставке и выразила уверенность, что их волнует не этот показатель, а ставка, по которой они получают займы.

«И уверяю вас, что ставки по кредитам прежде всего зависят от уровня инфляции. Не бывает умеренных ставок по кредитам, если [есть] высокая инфляция. Поэтому наша задача направлена на то, чтобы снизить инфляцию и чтобы на этой базе ставки по кредитам были доступными для многих компаний», — сказала глава ЦБ.

Материал дополняется.

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