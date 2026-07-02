Набиуллина назвала «обманчивым успокоением» обещание о снижении ставки ЦБ

«И уверяю вас, что ставки по кредитам прежде всего зависят от уровня инфляции. Не бывает умеренных ставок по кредитам, если [есть] высокая инфляция. Поэтому наша задача направлена на то, чтобы снизить инфляцию и чтобы на этой базе ставки по кредитам были доступными для многих компаний», — сказала глава ЦБ.