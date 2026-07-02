В Адыгее домашняя обезьяна загрызла 84-летнюю женщину

По данным следствия, она ухаживала за экзотическими животными, которых содержали в одном из частных домов в садоводческом товариществе. Во время кормления она открыла вольер, после чего примат выбежал, напал на нее и покусал за ноги. От полученных травм женщина скончалась на месте.