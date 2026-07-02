В Адыгее домашняя обезьяна загрызла 84-летнюю женщину

В Тахтамукайском районе Адыгеи 84-летняя женщина скончалась от укусов выбежавшего из вольера примата, сообщило следственное управление Следственного комитета по региону.
По данным следствия, она ухаживала за экзотическими животными, которых содержали в одном из частных домов в садоводческом товариществе. Во время кормления она открыла вольер, после чего примат выбежал, напал на нее и покусал за ноги. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Животное также напало на ее 39-летнего внука. Мужчину госпитализировали. Как утверждают следователи, примат принадлежал внучке погибшей.
«Она поместила животных на территорию частного дачного домовладения, где они незаконно содержались», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.
Как пишет SHOT, семья незаконно содержала 10 обезьян, все они принадлежат внучке погибшей. По данным телеграм-канала, госпитализированному мужчине ничего не угрожает.
В июне 2025 году лев, живший в сафари-парке «Тайган» во время кормления набросился на владельца центра Олега Зубкова. Животное повредило ему трахею и мышцы шеи, а также оторвало большую грудную мышцу.
Зубков проходил лечение менее месяца и уже 5 июля вернулся к работе. Он сообщил, что лев останется в парке, но к нему теперь потребуется другой подход.
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