Задержанный Францией танкер Tagor направляется в порт Стамбула

Задержанный ранее Францией танкер Tagor, который шел из России, покинул якорную стоянку в заливе Дуарнене, где находился в течение месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные о движении судов.
«По состоянию на 20:30 мск судно покинуло залив Дуарнене, где находилось с 3 июня. Согласно данным в маршрутном листе, танкер направляется в порт Стамбула», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что судовладелец танкера Tagor, который был задержан французскими ВМС в конце мая, оштрафован на один миллион евро. По данным агентства AFP, после выплаты штрафа с судна будет снят административный арест.
1 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает незаконным захват французскими военными танкера Tagor, шедшего из России. Действия Парижа граничат с международным пиратством, отметил пресс-секретарь президента РФ.