Кто есть кто в «Доме Дракона»: полный гид по героям для тех, кто всё забыл

Рейнира и Эйгон II — не мать и сын, а сестра и брат по отцу. Рейнира родилась в первом браке Визериса, а Эйгон, Хелейна, Эймонд и Дейрон — во втором браке короля с Алисентой. Алисента приходится Рейнире мачехой, хотя в юности они были близкими подругами. Деймон — младший брат Визериса. Следовательно, он дядя Рейниры. После свадьбы он одновременно стал её мужем. Бейла и Рейна — дочери Деймона от Лейны Веларион. Для Рейниры они одновременно падчерицы и двоюродные родственницы. Джекейрис, Люцерис и Джоффри официально считаются сыновьями Лейнора Велариона, но их биологическим отцом был Харвин Стронг. Эйгон Младший и Визерис — сыновья Рейниры и Деймона. Их не следует путать с королём Эйгоном II и покойным королём Визерисом I.