ABC: Забравшиеся на Эмпайр-Стейт-Билдинг российские руферы предстали перед судом

В рамках короткого заседания адвокат ответчиков заявил, что прокуратура предъявила слишком много обвинений для такого дела. По информации канала, судья постановил освободить их под надзор. Следующее заседание по делу россиян намечено на 24 августа. Руферы не признали свою вину.