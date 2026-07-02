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В Воронеже 11-летний мальчик погиб под катером

В Воронеже катер смертельно травмировал купавшегося мальчика, сообщает Западное межрегиональное следственное управление СК РФ.

В Воронеже катер смертельно травмировал купавшегося мальчика, сообщает Западное межрегиональное следственное управление СК РФ.

Трагедия произошла на Воронежском водохранилище в районе санатория имени Горького. Катер слишком близко подошел к берегу, и судоводитель задел 11-летнего мальчика.

Ребенок скончался от полученных травм. Мальчика пытались реанимировать на берегу, но запустить сердце не получилось.

О судьбе владельца маломерного судна информации нет: по предварительным данным, он скрылся с места ЧП, не оказав помощи ребенку. В релизе Западного МСУТ не указаны эти обстоятельства.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности на транспорте, повлекшее смерть».

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