В Воронеже 11-летний мальчик погиб под катером

В Воронеже катер смертельно травмировал купавшегося мальчика, сообщает Западное межрегиональное следственное управление СК РФ.
Трагедия произошла на Воронежском водохранилище в районе санатория имени Горького. Катер слишком близко подошел к берегу, и судоводитель задел 11-летнего мальчика.
Ребенок скончался от полученных травм. Мальчика пытались реанимировать на берегу, но запустить сердце не получилось.
О судьбе владельца маломерного судна информации нет: по предварительным данным, он скрылся с места ЧП, не оказав помощи ребенку. В релизе Западного МСУТ не указаны эти обстоятельства.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности на транспорте, повлекшее смерть».