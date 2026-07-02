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Геологический подъем Антарктиды спровоцировал формирование ее полярной шапки

Это объясняет то, почему южная полярная шапка возникла на десятки миллионов лет раньше, чем ледовый щит Арктики, сообщили в Саутгемптоновском университете.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Ученые выяснили, что быстрый геологический подъем восточной части Антарктиды в начале кайнозойской эры создал оптимальные условия для накопления снега и льда на ее территории. Это объясняет то, почему южная полярная шапка возникла на десятки миллионов лет раньше, чем ледовый щит Арктики, сообщила пресс-служба британского Саутгемптоновского университета.

«Логично предположить, что если падение доли СО2 в воздухе снизило температуры на Земле, то тогда северный и южный полюс должны были одинаково на это отреагировать. В реальности, ледники начали формироваться на территории Антарктиды значительно раньше из-за того, что геологические процессы “подняли” этот континент и тем самым снизили температуру на его территории», — пояснил профессор Саутгемптоновского университета Томас Гернон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как объясняет профессор, в относительно недавнем геологическом прошлом, около 35 млн лет назад, южный и северный полюс Земли были свободны ото льда и на их территории господствовал относительно мягкий климат. В последующие эпохи сначала Антарктида, а затем и Арктика, покрылись постоянной ледовой шапкой, что ученые в прошлом связывали с переменами в характере движения течений и падением уровня СО2 в атмосфере.

Большой разрыв во времени формирования этих полярных шапок уже много десятилетий вызывает споры в научном сообществе. Для их разрешения ученые создали компьютерную модель Восточной Антарктиды, где находятся древнейшие ледники южной полярной шапки, и попытались подобрать климатические и геологические параметры, при которых на ее территории могут спонтанно возникнуть первые стабильные залежи льда.

Эти расчеты показали, что примерно 45 млн лет назад Горы Гамбурцева и другие регионы на востоке Антарктиды, где началось формирование ее ледовой шапки, пережили период быстрого геологического подъема, связанного с распадом Гондваны в конце эры динозавров. В результате этого средняя высота этой горной гряды и соседних с ней регионов Антарктиды увеличилась на несколько сотен метров, что понизило температуру на их склонах на несколько градусов.

В результате этого примерно через 10 млн лет на востоке Антарктиды скопилось достаточное количество снега и льда для того, чтобы запустить спонтанное образование континентальной ледовой шапки во время одного из похолоданий климата в конце эоценовой эры. Схожим образом, как предполагают ученые, могли начаться и другие ледниковые периоды в истории Земли, в ходе которых климат планеты резко менялся, что важно учитывать при поисках причин этих перемен.

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