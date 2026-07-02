Геологический подъем Антарктиды спровоцировал формирование ее полярной шапки

Эти расчеты показали, что примерно 45 млн лет назад Горы Гамбурцева и другие регионы на востоке Антарктиды, где началось формирование ее ледовой шапки, пережили период быстрого геологического подъема, связанного с распадом Гондваны в конце эры динозавров. В результате этого средняя высота этой горной гряды и соседних с ней регионов Антарктиды увеличилась на несколько сотен метров, что понизило температуру на их склонах на несколько градусов.