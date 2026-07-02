Юристы связали претензии ФАС к Apple с удалением приложений VK

ФАС потребовала от Apple устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и выполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS. Ведомство указывает, что пользователям приходится самостоятельно менять поисковую систему по умолчанию, а требования закона о предустановке ПО исполняются ненадлежащим образом. На устранение нарушений компании отведен срок до 15 июля, после чего ФАС может возбудить дело.