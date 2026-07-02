Набиуллина увидела пространство для снижения ставки ЦБ

Центробанк будет в июле обновлять прогноз развития ситуации и учитывать имеющиеся факторы, заявила ИС «Вести» Эльвира Набиуллина.
«До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации», — сказала она.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет через три недели, 24 июля.
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