Прокурорская проверка обнаружила нарушения в Суровикинской колонии

Вместе с Чубыкиным заключенных навестил председатель общественной комиссии по контролю за правами заключенных Вадим Чередник. Во время проверки они побывали в общежитиях, производственных цехах, столовой и дисциплинарном корпусе, а также провели личный прием осужденных. Во время посещения колонии обнаружился ряд нарушений. Их устранение находится на контроле.