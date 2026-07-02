Прокурорская проверка обнаружила нарушения в Суровикинской колонии

Во время специального выезда зампрокурора региона Александр Чубыкин проверил условия содержания осужденных в исправительном учреждении строгого режима в городе Суровикино. Деталями поделились в прокуратуре Волгоградской области.
Вместе с Чубыкиным заключенных навестил председатель общественной комиссии по контролю за правами заключенных Вадим Чередник. Во время проверки они побывали в общежитиях, производственных цехах, столовой и дисциплинарном корпусе, а также провели личный прием осужденных. Во время посещения колонии обнаружился ряд нарушений. Их устранение находится на контроле.
А ранее в Камышине начался процесс расформирования колонии строгого режима ради оптимизации.