Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области о поставках топлива

Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал представитель Кремля.
Кроме того, Путин также поддержал просьбу о выделении дополнительных средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Песков подчеркнул, что все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента.
Напомним, что Владимир Путин провел встречу с губернатором Калининградской области 2 июля в Кремле. Днем ранее 1 июля Путин обсуждал социально-экономическое развитие Калининградской области с членами Совбеза.