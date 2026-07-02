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Путин поддержал просьбу губернатора Калининградской области о поставках топлива

Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Во время беседы с президентом Путиным губернатор Калининградской области Беспрозванных поднимал тему приоритетной поставки дополнительных объемов топлива для жителей Калининградской области. И президент России поддержал это обращение губернатора», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, Путин также поддержал просьбу о выделении дополнительных средств на субсидированные авиабилеты для жителей региона. Песков подчеркнул, что все эти темы будут прорабатываться в соответствии с поручениями президента.

Напомним, что Владимир Путин провел встречу с губернатором Калининградской области 2 июля в Кремле. Днем ранее 1 июля Путин обсуждал социально-экономическое развитие Калининградской области с членами Совбеза.

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