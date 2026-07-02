В Калининградской области сократили количество автобусных рейсов в приморские города

Как отмечают жители области в соцсетях, междугороднее сообщение становится всё более недоступным. «Из-за текущей ситуации с топливом рейсы массово сокращают. Уехать из города становится все сложнее», — написала местная жительница. При этом в мининфраструктуры в ответе на жалобы калининградцев не подтвердили, что сокращение рейсов связано с проблемами с топливом в области.