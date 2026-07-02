В Калининградской области сократили количество автобусных рейсов в приморские города

С 1 июля в Калининградской области сократилось количество междугородних автобусных рейсов, в том числе и в приморские города. Об этом сообщило мининфраструктуры в своем официальном сообществе «ВКонтакте».
Изменения затронули маршруты № 118 «Калининград — Светлогорск» и № 119 «Калининград — Пионерский», а также № 111 «Калининград — Гвардейск», № 148 «Калининград — Багратионовск» и № 109 «Калининград — пос. Южный».
Кроме того, отменились рейсы автобуса № 582 «пос. Синявино — Зеленоградск». В мининфраструктуры области отметили, что перевозчик отказался от обслуживания маршрута из-за нерентабельности. Ведомство планирует провести конкурс по выбору нового перевозчика. Как только определится победитель, автобусное сообщение по этому маршруту возобновится, пообещали в администрации Зеленоградского округа.
Как отмечают жители области в соцсетях, междугороднее сообщение становится всё более недоступным. «Из-за текущей ситуации с топливом рейсы массово сокращают. Уехать из города становится все сложнее», — написала местная жительница. При этом в мининфраструктуры в ответе на жалобы калининградцев не подтвердили, что сокращение рейсов связано с проблемами с топливом в области.
«Маршруты не отменены, планируют сокращение рейсов по причине нехватки водительского состава, которая сейчас по всей области. Перевозчики принимают все необходимые меры по поиску и привлечению новых сотрудников», — следует из ответа ведомства.
Напомним, что это уже не первый случай отмены рейсов из-за дефицита водителей. Например, 20 августа прошлого года по той же причине был отменен автобус № 143 из Прибрежного в Гурьевск.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что перевозчики сталкиваются с дефицитом водителей. В частности, в декабре 2024 года по этой причине автобус № 565 «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю, а в феврале 2025-го автобус временно отменили. Возобновили его движение в мае.
В марте 2026 года светлогорский перевозчик отказался от одного из маршрутов, сославшись на дефицит водительских кадров. Автобусы № 587 и № 582 в последнее время регулярно нарушали расписание. При этом 582-й маршрут и вовсе перестал курсировать.