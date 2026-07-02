Белгородская область получит 830 млн рублей на закупку генераторов

В марте 2026 года федеральный центр уже выделял региону 500 млн руб. на закупку генераторов для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Тогда планировалось, что средства позволят приобрести не менее 310 электрогенераторов, которые распределят между населенными пунктами.