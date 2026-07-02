Шесть постов оценили в семь лет

Уголовное дело в отношении господина Окунева было направлено в Первый Западный окружной военный суд (Санкт-Петербург). Там было проведено лишь предварительное заседание по делу, где было решено, что оно будет рассмотрено в Перми в рамках выездного заседания Западного окружного военного суда. Процесс было решено проводить в закрытом режиме. Судебные заседания заняли два дня. В ходе прений прокуратура предложила наказать Константина Окунева десятью годами лишения свободы в колонии общего режима. После дополнений председательствующий удалился в совещательную комнату на 20 минут, приговор — семь лет колонии строгого режима и запрет администрирования интернет-ресурсов на три года.