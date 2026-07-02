Калининградские врачи спасли беременную женщину с тяжёлыми патологиями и её ребёнка. Пациентка не смогла поехать на лечение в Москву из-за рисков при транспортировке. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
У женщины уже была неудачная попытка забеременеть при помощи ЭКО, а также операция по удалению полипа. Зачать ребёнка получилось при второй процедуре экстракорпорального оплодотворения. Однако беременность протекала с угрозой выкидыша и тяжёлым токсикозом.
На втором скрининге пациентке диагностировали полное предлежание и врастание плаценты. Это состояние грозило массивной кровопотерей. На протяжении всей беременности у пациентки неоднократно случались кровотечения.
Почти пять месяцев женщина провела в больнице в абсолютном покое. Вставать ей разрешали только для похода на обед и в душ. За это время у пациентки случилось более семи сильных кровотечений.
«Сначала мы хотели уехать в Москву — боялись, что на месте не помогут. Но исполняющая обязанности главного врача Перинатального центра Елена Егоровна Мартынова честно объяснила, что дорога — огромный риск: я могла просто не доехать. Её разъяснения и поддержка помогли мне довериться нашим врачам», — рассказала пациентка.
Во время очередного сильного кровотечения врачи приняли решение о срочном родоразрешении. Сложную операцию провели специалисты перинатального центра. Во время вмешательства женщине смогли сохранить матку. Ребёнок появился на свет недоношенным — на 35-й неделе. Первое время он провёл в реанимации, затем его перевели в отделение патологии новорождённых. Женщину и ребёнка уже выписали из больницы, они находятся дома.