Калининградские врачи спасли беременную женщину с тяжёлыми патологиями и её ребёнка

Во время очередного сильного кровотечения врачи приняли решение о срочном родоразрешении. Сложную операцию провели специалисты перинатального центра. Во время вмешательства женщине смогли сохранить матку. Ребёнок появился на свет недоношенным — на 35-й неделе. Первое время он провёл в реанимации, затем его перевели в отделение патологии новорождённых. Женщину и ребёнка уже выписали из больницы, они находятся дома.