Мать Натальи Водяновой рассказала, что ее дочь «уже скоро» родит шестого ребенка

Кусакина не уверена, сможет ли добраться из Нижнего Новгорода во Францию, где Наталья живет с мужем Антуаном Арно и детьми, чтобы присутствовать на родах. Женщина отметила, что все зависит от состояния ее другой дочери — Оксаны, которая требует постоянного ухода.