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Мать Натальи Водяновой рассказала, что ее дочь «уже скоро» родит шестого ребенка

Лариса Кусакина, мать Натальи Водяновой, рассказала, что супермодель вскоре станет матерью в шестой раз. Подробнее об этом она рассказала в интервью Woman.ru.

Лариса Кусакина, мать Натальи Водяновой, рассказала, что супермодель вскоре станет матерью в шестой раз. Подробнее об этом она рассказала в интервью Woman.ru.

По ее словам, вся семья с радостью восприняла новость о беременности. Водянова ждет дочку.

— Ей рожать скоро, очень скоро. Уже совсем чуть‑чуть осталось… Дети тоже восприняли радостно, что будет сестренка. Все ждут с нетерпением, — рассказала она.

Кусакина не уверена, сможет ли добраться из Нижнего Новгорода во Францию, где Наталья живет с мужем Антуаном Арно и детьми, чтобы присутствовать на родах. Женщина отметила, что все зависит от состояния ее другой дочери — Оксаны, которая требует постоянного ухода.

— Если найду, с кем оставить дочь, то полечу, конечно. Но не хочу заранее ничего планировать, получится как получится, — приводят ее слова в материале.

Российская супермодель Наталья Водянова беременна шестым ребенком. У звезды насыщенная семейная жизнь: она воспитывает пятерых детей от двух браков. Что известно о мужьях и детях модели — в материале «Вечерней Москвы».

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