Мать Натальи Водяновой рассказала, что ее дочь «уже скоро» родит шестого ребенка

Лариса Кусакина, мать Натальи Водяновой, рассказала, что супермодель вскоре станет матерью в шестой раз. Подробнее об этом она рассказала в интервью Woman.ru.
По ее словам, вся семья с радостью восприняла новость о беременности. Водянова ждет дочку.
— Ей рожать скоро, очень скоро. Уже совсем чуть‑чуть осталось… Дети тоже восприняли радостно, что будет сестренка. Все ждут с нетерпением, — рассказала она.
Кусакина не уверена, сможет ли добраться из Нижнего Новгорода во Францию, где Наталья живет с мужем Антуаном Арно и детьми, чтобы присутствовать на родах. Женщина отметила, что все зависит от состояния ее другой дочери — Оксаны, которая требует постоянного ухода.
— Если найду, с кем оставить дочь, то полечу, конечно. Но не хочу заранее ничего планировать, получится как получится, — приводят ее слова в материале.
Российская супермодель Наталья Водянова беременна шестым ребенком. У звезды насыщенная семейная жизнь: она воспитывает пятерых детей от двух браков. Что известно о мужьях и детях модели — в материале «Вечерней Москвы».