3 июля в Ростовской области ожидается солнечная погода

Утром в регионе ожидается преимущественно ясная или малооблачная погода без осадков.
К середине и второй половине дня облачность увеличится, а в вечернее время в отдельных районах возможны кратковременные дожди с вероятностью до 55%, хотя некоторые метеорологические центры прогнозируют сухую погоду на весь день.
Ночью и ранним утром температура воздуха составит от +17°C до +22°C. Днём воздух прогреется до +26°C…+33°C, ожидается жаркая погода. Вечером температура будет комфортной, в пределах +23°C…+28°C.
Ветер ожидается умеренный, скоростью около 3 м/с, а атмосферное давление составит около 758 мм рт. ст.