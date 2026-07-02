Стоимость воронежских проектов-претендентов на федеральный грант достигает 150 млн

Участвовать в конкурсе Минстроя могут исторические поселения, малые города и опорные населенные пункты с числом жителей до 300 тыс. человек. В этом году подано 435 заявок из 64 регионов. Результаты конкурса станут известны до сентября 2026 года. В случае победы проекты начнут реализовывать уже в следующем году.