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Штормовое предупреждение объявили в двух субъектах России

Обь-Иртышский гидрометцентр заявил, что из-за высокой пожарной опасности в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах было решено объявить штормовое предупреждение.

Обь-Иртышский гидрометцентр заявил, что из-за высокой пожарной опасности в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах было решено объявить штормовое предупреждение.

Как уточняется, речь идет о пожарной опасности пятого класса.

Штормовое предупреждение будет действовать ближайшие 4 дня.

Температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе поднимется до 25, в Ханты-Мансийском до 28 выше нуля.

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