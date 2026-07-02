Штормовое предупреждение объявили в двух субъектах России

Обь-Иртышский гидрометцентр заявил, что из-за высокой пожарной опасности в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах было решено объявить штормовое предупреждение.
Как уточняется, речь идет о пожарной опасности пятого класса.
Штормовое предупреждение будет действовать ближайшие 4 дня.
Температура воздуха в Ямало-Ненецком автономном округе поднимется до 25, в Ханты-Мансийском до 28 выше нуля.
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