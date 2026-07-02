Экс-футболист сборной России Антон Швец завершил карьеру из-за череды травм

Бывший полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» и сборной России Антон Швец принял решение завершить карьеру в возрасте 33 лет из-за череды травм. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в пресс-службе казанского клуба «Рубин».
«Рубин» стал последним клубом Швеца, к которому он присоединился в сентябре 2025 года на правах свободного агента. В том же месяце в игре девятого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона» он получил повреждение сухожилия, а во время восстановления повредил крестообразную связку колена. Полузащитник провел за клуб два матча, и в июне его контракт истек.
— После упорного восстановления на протяжении шести месяцев футболист вернулся к тренировкам с командой весной этого года, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие. «Рубин» предложил футболисту помощь в реабилитации и восстановлении, несмотря на истекший контракт, но Антон Швец решил закончить карьеру футболиста, — говорится в сообщении.
Повторная операция и длительное восстановление не давали гарантий, что спортсмен сможет продолжить карьеру, передает Telegram-канал клуба.
30 сентября 2025 года чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Антуан Гризманн сообщил, что завершил карьеру в национальной команде.