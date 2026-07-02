Овечкин сделал фото с семьей после подписания контракта с «Вашингтон Кэпиталз»

Хоккеист Александр Овечкин после подписания нового контракта с американской командой «Вашингтон Кэпиталз» сделал фото со своей семьей. Снимок появился на официальной странице команды в социальной сети Х.
На опубликованном кадре Овечкин сидит за столом, на котором лежит подписанный контракт. По бокам от него стоят двое сыновей, а за спиной хоккеиста — его жена Анастасия.
Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» сроком на один год. Россиянин получит зарплату в размере одного миллиона долларов, бонус за 10 сыгранных матчей в размере 4,75 миллиона долларов и подписной бонус, который составит 3,25 миллиона долларов.
1 июля Александр Овечкин впервые за свою карьеру в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Все контракты, которые заключал спортсмен, были подписаны с «Кэпиталз». Первый он подписал в августе 2005 года на 3 года, второй — в январе 2008 года на 13 лет. Предпоследний контракт на пять лет хоккеист подписал 27 июля 2021 года. Тогда сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.